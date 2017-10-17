Ассанж обіцяє заплатити 20 тисяч євро за інформацію про вбивць розслідувача "панамського досьє"

Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж пообіцяв виплатити 20 тис. євро за інформацію про замовників вбивства незалежного журналіста, блогера Дафне Карауни Галіції. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

Каруана Галіція підірвався на бомбі, коли їхала на орендованому автомобілі по дорозі від свого будинку на півночі Мальти. Імовірно потужний вибуховий пристрій знаходився не в машині, і був приведений в дію дистанційно.

Читайте такожВсесвітній офшорний скандал: Німеччина придбала базу даних "панамських документів"Сайт Politico назвав Галіцію «жінкою-WikiLeaks». Учасниця розслідування, яке лягло в основу «панамського досьє» про офшорні схеми, які використовувалися світовими лідерами, Галіція вела власний антикорупційний блог Running Commentary. Об'єктами її розслідування ставали представники влади Мальти, в тому числі прем'єр-міністр країни Джозеф Мускат Мішель і його помічники, дружину якого блогер підозрювала в наявності панамської офшорної компанії. Вони відкидали ці звинувачення.

За 15 днів до вбивства Галіція звернулася в поліцію з заявою про погрози життю, які надходили на її адресу.

«Панамське досьє» було опублікованоМіжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ) в 2016 році. Воно було проведене за участю більш ніж сотні зарубіжних ЗМІ на основі 11,5 млн документів панамської юридичної фірми Mossack Fonseca.