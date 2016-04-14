Розслідуванням "панамських документів" займуться в Європарламенті

Як передає DW, наступним кроком має стати намічене на 4 травня визначення чіткого кола повноважень комісії, після чого вона офіційно зможе приступити до роботи. Для цього необхідна підтримка 188 депутатів.

"У населення не повинно створюватися враження, що махінації політиків державного рівня, відомих спортсменів та великих банків залишаться безкарними", - заявив депутат від Вільної демократичної партії Німеччини Міхаель Тойрер.

Основними завданнями комісії повинні стати боротьба з відмиванням грошей, ухиленням від сплати податків.

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"Скандал показав, що в даний момент ми знаємо лише про малу частину податкових махінацій", - підкреслив співголова фракції "зелених" у Європарламенті Філіп Ламбертс.

На його думку, існуючі норми, що стосуються відмивання грошей, застосовуються в Європі непослідовно, і необхідно невідкладно з'ясувати, хто конкретно в країнах ЄС та європейських організаціях несе за це відповідальність.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня були опубліковані так звані "панамські документи" про численні офшорні компанії, що використовуються лідерами держав, політиками, знаменитостями, відомими спортсменами.

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