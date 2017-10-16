На Мальті від вибуху авто загинула журналістка, яка розслідувала корупцію в рамках "панамського скандалу"

Сьогодні, 16 жовтня, на Мальті невідомі підірвали авто журналістки Дафни Каруани Галіції, яка була співавтором корупційних розслідувань в рамках проекту Panama Papers.

Як повідомляє Reuters з посиланням на поліцію Мальти, внаслідок вибуху 53-річна журналістка загинула.

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В повідомленні наголошується, що Галіція була одним із найвідоміших розслідувачів корупційних справ. Вона публікувала у своєму блозі викривальні матеріали щодо посадовців та політиків Мальти.

Згідно інформації поліції, журналістка загинула під час руху біля поселення Біднія на півночі Мальти.

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У свою чергу, прем'єр-міністр Мальти Джозеф Мускат, який також був один із фігурантів розслідувань, засудив її вбивство, назвавши його "варварським нападом на свободу преси".

Як зазначає Times of Malta, автомобіль Каруани Галіції вибухнув невдовзі після того, як вона виїхала з дому. Причина вибуху поки не встановлена. За даними місцевих ЗМІ, 15 днів тому вона повідомила поліції, що отримує погрози.

Раніше УНІАН повідомляв, що на початку травня Джозеф Мускат оголосив про дострокові вибори на тлі офшорного скандалу Panama Papers. Його партія здобула перемогу на дострокових вибораз у червні.

Дружину Муската звинуватили в тому, що вона нібито очолювала офшорну кампанію, яка отримувала гроші від правлячої родини Азербайджану під час отримання ліцензії банком Азербайджану на Мальті. Мускат усі звинувачення відкидає.