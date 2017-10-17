Грузія передала Нідерландам ракету від "Бука" для розслідування катастрофи MH17

Голландські військові отримали від Грузії ракету для зенітно-ракетного комплексу "Бук", щоб використати її у розслідуванні катастрофи рейсу MH17. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RTL Nieuws.

За даними телеканалу, 21 лютого цього року співробітники голландської Служби військової розвідки та Служби безпеки вилетіли до Грузії на вантажному літаку Hercules, що належить Міністерству оборони.

У Грузії їм передали ракету від "Бука". Наступного дня літак повернувся назад і доставив ракету на військову авіабазу Гілзе-Реєн.

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Представник прокуратури Нідерландів підтвердив цю інформацію. За його словами, Нідерланди звернулися до Грузії з проханням про надання допомоги, оскільки Нідерландський криміналістичний інститут радив зібрати якомога більше інформації.

"З цієї причини Об'єднана слідча група (JIT) контактувала з різними країнами, серед яких Фінляндія, Україна та Грузія. Відповідно до резолюції ООН 2166 Грузія надала затребувану правову допомогу, і на початку 2017 року ракета "Бук" стала доступною для кримінального розслідування", - сказав він.

Телеканал, посилаючись на власні джерела, також повідомив, що ракета "Бук" доступна для Міністерства оборони, яке хоче мати уявлення про її ефективність.

Міноборони, зокрема, вивчає, наскільки ракета може становити загрозу для нового винищувача програми JSF (єдиний ударний винищувач). В рамках цієї програми створений новітній винищувач 5-го покоління F-35.

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Видання NOS відзначає, що це не перша ракета "Бук", що використовується Нідерландами для розслідування катастрофи MH17. Раніше проводилися випробування у Фінляндії, де перевіряли вибухову силу ракети.

Нагадаємо, Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс з Амстердама до Куала-Лумпура, зазнав катастрофи 17 липня 2014 року в Донецькій області. Міжнародна слідча група прийшла до висновку, що лайнер збили з зенітного комплексу "Бук", який прибув на українську територію з Росії.