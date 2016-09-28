Таємний експеримент підтвердив причетність російського "Бука" до катастрофи MH17 - ЗМІ

Про це повідомляє голландська газета De Telegraaf, передає ТСН.

За даними видання, експерименти показали, що літак був збитий російською ракетною установкою "Бук".

Інформацію про те, що у Фінляндії дійсно проводилися такі експерименти, підтвердили прем'єр-міністр країни Юха Сіпіля і голова комісії у закордонних справах Матті Ванханен.

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"Між Фінляндією і Голландією є двостороння угода про надання правової допомоги. У Голландії йде слідство щодо малазійського літака і однією з версій є використання ракет "Бук". У Фінляндії є ракети, які вийшли з експлуатації, і якісь технічні експерименти на них проводилися. Деталі технічних питань мені невідомі", - розповів Ванханен фінському виданню Yle.

Прем'єр Фінляндії Сіпіля у свою чергу розповів, що голландці направили запит про експеримент до Центральної кримінальної поліції, яка згодом дала на нього позитивну відповідь.

Голландський журналіст Йорн Йонкер, який першим повідомив про ракетні експерименти у Фінляндії, говорить, що тести були засекречені через чутливість фінсько-російських відносин, а також через побоювання, що Росія може чинити тиск на владу цієї країни.

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Журналіст розповів, що проведені у Фінляндії експерименти показують, що літак MH17 був збитий ракетою "Бук" новітнього зразка, виробленою в Росії.

"Результати тестів показують, що мова йде про ракету російського виробництва. Всі ракети "Бук" виготовлені в Росії. Деякі з них залишилися в Україні. Але ракета, якою збили лайнер, є російською ракетою нового зразка. Отже, вона прибула з Росії в Україну незадовго до катастрофи", - сказав Йорн Йонкер.