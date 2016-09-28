Таємний експеримент підтвердив причетність російського "Бука" до катастрофи MH17 - ЗМІ
Міжнародна група по розслідуванню катастрофи літака МН17 провела у Фінляндії таємний ракетний експеримент, метою якого було з'ясувати, якою ракетою був збитий літак.
Про це повідомляє голландська газета De Telegraaf, передає ТСН.
За даними видання, експерименти показали, що літак був збитий російською ракетною установкою "Бук".
Інформацію про те, що у Фінляндії дійсно проводилися такі експерименти, підтвердили прем'єр-міністр країни Юха Сіпіля і голова комісії у закордонних справах Матті Ванханен.
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"Між Фінляндією і Голландією є двостороння угода про надання правової допомоги. У Голландії йде слідство щодо малазійського літака і однією з версій є використання ракет "Бук". У Фінляндії є ракети, які вийшли з експлуатації, і якісь технічні експерименти на них проводилися. Деталі технічних питань мені невідомі", - розповів Ванханен фінському виданню Yle.
Прем'єр Фінляндії Сіпіля у свою чергу розповів, що голландці направили запит про експеримент до Центральної кримінальної поліції, яка згодом дала на нього позитивну відповідь.
Голландський журналіст Йорн Йонкер, який першим повідомив про ракетні експерименти у Фінляндії, говорить, що тести були засекречені через чутливість фінсько-російських відносин, а також через побоювання, що Росія може чинити тиск на владу цієї країни.
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Журналіст розповів, що проведені у Фінляндії експерименти показують, що літак MH17 був збитий ракетою "Бук" новітнього зразка, виробленою в Росії.
"Результати тестів показують, що мова йде про ракету російського виробництва. Всі ракети "Бук" виготовлені в Росії. Деякі з них залишилися в Україні. Але ракета, якою збили лайнер, є російською ракетою нового зразка. Отже, вона прибула з Росії в Україну незадовго до катастрофи", - сказав Йорн Йонкер.