Командувач військами США в Європі вважає малоймовірним вторгнення Росії до Балтії

Командувач військами США в Європі генерал Бен Ходжес вважає вкрай малоймовірною спробу вторгнення Росії в країни Балтії. Про це він сказав у своєму виступі в Німецько-американському центрі в Штутгарті ввечері 20 жовтня, повідомляє Deutsche Welle.

Читайте такожНАТО не готове дати відсіч у разі нападу Росії – ЗМІ

Торкнувшись питання про проведення військових маневрів в країнах Балтії, Ходжес зазначив, що важливо продемонструвати присутність. При цьому він назвав вкрай малоймовірною спробу вторгнення Росії до цього регіону.

Також Ходжес вважає, що нинішня чисельність американського контингенту в Європі в найближчі роки буде залишатися стабільною на рівні 30 тисяч військовослужбовців. Збільшення американського контингенту в найближчі два-три роки бажано, зазначив він, однак залежить від фінансування.

Генерал висловив задоволення рівнем військової підготовки партнерів по НАТО.

"Вони мають підготовленими і ефективними багатонаціональними підрозділами з гарною інфраструктурою", - констатував він.

Разом з тим Ходжес висловив повну зацікавленість НАТО у тому, щоб тримати двері відкритими в контактах з Росією.

"Є деякі області, в яких ми потребуємо один одного", - сказав він, зазначивши, що можливим є, наприклад, співробітництво у боротьбі з торгівлею людьми.

"Я також із задоволенням став би знову грати в хокей і разом тренуватися, однак Росія застосувала силу для зміни кордонів європейської держави, і це неприйнятно", - підкреслив генерал, маючи на увазі російську анексію Криму в 2014 році.

За словами Ходжеса, метою залишається стримування Росії, забезпечення безпеки східноєвропейських партнерів і захист інтересів США.