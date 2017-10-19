У Європарламенті презентували доповідь України щодо злочинів приватних армій Росії

У Брюсселі в Європейському парламенті презентовано доповідь, підготовлену Службою безпеки України, Міністерством інформаційної політики та міжнародною волонтерською розвідувальною спільнотою InformNapalm щодо злочинів російських приватних військових компаній на Донбасі та в Сирії.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

З доповіддю на спеціальному заході у Європарламенті виступив заступник міністра інформполітики України Дмитро Золотухін. Він навів дані про географію діяльності цих терористичних угруповань, які за вказівкою Кремля діють у Криму, на Донбасі, а також в Сирії, а раніше - у Боснії та Герцеговині.

Українська делегація передала представникам Європарламенту дані про відомих російських бойовиків, щоб разом з Європою покарати тих, хто порушує міжнародне право.

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У відомстві нагадали, що раніше голова СБУ Василь Грицак заявив про причетність бойовиків так званої приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» до збиття в червні 2014 року українського літака ІЛ-76 із 49-ти військовими на борту та низки інших злочинів в Україні. В Україні керівнику ПВК «Вагнеру» Дмитру Уткіну виписано підозру в скоєнні злочину.

За даними СБУ, захід «Російські приватні військові компанії, що воюють в Україні та Сирії», був організований депутатом Європарламенту від Польщі Анною Фотигою за підтримки фракції Європейських консерваторів і реформістів ЄП. Участь у ньому взяли депутати Європейського парламенту, представники євроінституцій та зацікавлені експерти.

В СБУ заявили, що й надалі оприлюднюватимуть перелік злочинців зі всіма їхніми установчими даними передаватимуть їх відповідними каналами своїм партнерам.