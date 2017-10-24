Ядерна угода з Іраном залишиться чинною – голова МЗС Британії

Продовження дії ядерної угоди 2015 року між Іраном та світовими державами, попри відмову президента США Дональда Трампа підтверджувати дотримання домовленостей Тегераном, «не викликає сумнівів».

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Боріс Джонсон в Лондоні після зустрічі з американськими конгресменами,передає Радіо Свобода.

«Я абсолютно не маю сумніву, що рішучими та мужніми діями можна зберегти угоду», – наголосив британський міністр.

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За умовами угоди Тегеран погодився скоротити свою ядерну діяльність в обмін на послаблення міжнародних санкцій. Іран незмінно вказує, що його ядерна програма має мирні цілі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, на відміну від лідерів інших великих держав, відмовився підтвердити, що Тегеран дотримується договору щодо іранської атомної програми.

Виступаючи 13 жовтня, Трамп не оголосив про вихід з договору з Іраном, проте дав Конгресу США 60 днів для ухвалення рішення про відновлення економічних санкцій проти Тегерана, які були скасовані в рамках договору щодо іранської атомної програми.