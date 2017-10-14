"Не обманюйтеся заголовками ТБ": у Держдепі уточнили позицію США щодо ядерної угоди з Іраном

Сполучені Штати не виходять з ядерного договору щодо ядерної програми Ірану. Про це написала в своєму Twitter прес-секретар Державного департаменту Хізер Нойерт.

«Не обманюйтеся заголовками ТБ: ми залишаємося в ядерній угоді щодо Ірану, в той час як ми розширюємо наш підхід з оцінки терористичної діяльності Ірану тощо» – зазначила вона.

Don't be fooled by TV headlines:We ARE staying in #IranNuclearDeal while we broaden our approach to account for Iran's terror activities etc — Heather Nauert (@statedeptspox) 13 жовтня 2017 р.

Раніше президент США Дональд Трамп, оцінюючи результати Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану, зазначив, що країна не виконала умови угоди щодо центрифуг і не дозволила провести повноцінні інспекції своїх ядерних об'єктів. Таким чином, поведінка ісламської республіки не відповідає «духу угоди», прийшов до висновку Трамп.

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Під час виступу президент США заявив, що не може підтвердити конгресу виконання Іраном СВПД. Конгрес вимагає від президента США кожні 90 днів підтверджувати виконання республікою зобов'язань за СВПД. Трамп уже двічі звітував перед законодавцями (у квітні та липні) і обидва рази підтверджував дотримання умов. Тепер у законодавців є 60 днів, щоб прийняти рішення про вихід з угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.