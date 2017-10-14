"Не обманюйтеся заголовками ТБ": у Держдепі уточнили позицію США щодо ядерної угоди з Іраном

08:47, 14 жовтня 2017
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У Державному департаменті США заявили, що поки залишаються в ядерній угоді щодо Ірану.

Ілюстрація / REUTERS

Сполучені Штати не виходять з ядерного договору щодо ядерної програми Ірану. Про це написала в своєму Twitter прес-секретар Державного департаменту Хізер Нойерт.

«Не обманюйтеся заголовками ТБ: ми залишаємося в ядерній угоді щодо Ірану, в той час як ми розширюємо наш підхід з оцінки терористичної діяльності Ірану тощо» – зазначила вона.

Раніше президент США Дональд Трамп, оцінюючи результати Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану, зазначив, що країна не виконала умови угоди щодо центрифуг і не дозволила провести повноцінні інспекції своїх ядерних об'єктів. Таким чином, поведінка ісламської республіки не відповідає «духу угоди», прийшов до висновку Трамп.

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Під час виступу президент США заявив, що не може підтвердити конгресу виконання Іраном СВПД. Конгрес вимагає від президента США кожні 90 днів підтверджувати виконання республікою зобов'язань за СВПД. Трамп уже двічі звітував перед законодавцями (у квітні та липні) і обидва рази підтверджував дотримання умов. Тепер у законодавців є 60 днів, щоб прийняти рішення про вихід з угоди і відновлення санкцій проти Тегерана.

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Теги: #ядерна програма Ірану#ядерна угода з Іраном