Трамп вимагає перегляду ядерної угоди з Іраном

Президент США Дональд Трамп у п'ятницю, 13 жовтня, заявив про недотримання Іраном "духу" ядерної угоди 2015 року. Про це повідомляє Deutsche Welle.

"Я заявляю сьогодні, що ми не можемо і не станемо робити цього затвердження", - заявив Трамп у Білому домі.

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Свою сертифікацію виконання Іраном угоди мають озвучувати усі країни, які підписали її. Інші учасники - Великобританія, Франція, ФРН, Євросоюз, Китай і Росія.

Саму угоду Трамп назвав "однією з найгірших в історії", в яких США брали участь. Про розірвання угоди поки не йдеться, однак Трамп зазначив, що її буде розірвано будь-якої миті, якщо він не зможе дійти згоди з Конгресом та країнами-союзниками США в питанні перегляду домовленостей з Іраном.

Раніше Іран категорично відкидав можливість укладення нових угод чи перегляд чинної.

Президент США підкреслив, що адміністрація його попередника Барака Обами призупинила санкції, пов'язані з іранською ядерною програмою, "у мить, коли наближався колапс іранського режиму". "Зняття санкцій дало Тегерану можливість вижити", - вважає він.

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Дональд Трамп також звинуватив Іран у підтримці терористичних угруповань і в провокуванні конфліктів у світі. Серед іншого, він піддав критиці підтримку Тегераном сирійського президента Башара Асада. Президент Трамп пообіцяв зробити все можливе, аби Іран ніколи не отримав доступ до ядерної зброї.

До того ж, американський президент уповноважив мінфін США накласти санкції на Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як на структуру, яка підтримує терористів. Повідомляється також про санкції проти іранських компаній Fanamoj Company, Rastafann Ertebat Engineering Company, Shahid Alamolhoda Industries, а також проти китайської Wuhan Sanjiang Import and Export.