Маккейн прокоментував рішення Трампа про нові санкції щодо Росії

Адміністрація Дональда Трампа передала Конгресу США список пов'язаних з Росією фізичних і юридичних осіб, який буде використаний при плануванні нових санкцій, покликаних стати відповіддю на агресію Росії в Україні, дії в Сирії і втручання в президентські вибори в США, передає Голос Америки.

Читайте такожДерждеп США пояснив затримку в підготовці нових санкцій проти РосіїКритики, в тому числі сенатори Джон Маккейн, республіканець з Аризони, і Бенджамін Кардин, демократ з штату Меріленд, вважають, що адміністрація недостатньо швидко вжила заходів стосовно одного з головних супротивників країни відповідно до закону, який був ухвалений Конгресом у липні і підписаний президентом Трампом в серпні.

У спільній заяві сенаторів Маккейна і Кардина зазначається, що «рішення адміністрації - крок у правильному напрямку».

«Даючи директиви щодо застосування закону про санкції, адміністрація повільно, але впевнено пускає в хід закон, ухвалений більшістю голосів у Конгресі цього літа, - йдеться в заяві. - Конгрес продовжить контролювати кожен крок, щоб переконатися, що адміністрація дотримується закону як за формою, так і по суті».

Голова Сенатського комітету з міжнародних відносин Боб Коркер заявив, що Конгрес «розраховує на ретельні і своєчасні консультації, перш ніж буде завершено процес повної імплементації».

Заходи щодо Росії були включені в пакет санкцій, який був майже одноголосно ухвалений Сенатом і Палатою представників і підписаний Трампом на початку серпня.