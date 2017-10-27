Моделі "cтіни Трампа" перевірять на міцність кувалдами і факелами (фото)

Посадовці США представили прототипи запропонованої Дональдом Трампом стіни, яку хочуть звести між Мексикою та Сполученими Штатами, передає Голос Америки. Вісім моделей презентували біля кордону штату Каліфорнія на період "тестувань та оцінки".

Читайте також"Мексика платитиме за це": Трамп знову розворушив тему будівництва стіни на кордоніПеревірка триватиме від 30 до 60 днів, протягом яких різні варіанти стіни будуть тестувати кувалдами, факелами, кайлами та інструментами, що працюють від акумуляторів. Тестування розпочнеться приблизно через місяць, адже бетонні конструкції мусять застигнути та висохнути.

Робітники мають відповісти на базові питання: "Чи можна на неї залізти? Чи можна зробити підкоп? Чи витримає вона розрізи інструментами?", - повідомив посадовець Митної та прикордонної служби США Рональд Вітієлло.

В результаті перевірок ухвалять рішення про те яким чином буде побудовано стіну.

В січні, Трамп дав вказівку Міністерству внутрішньої безпеки розробити план, проект та побудувати стіну вздовж південного кордону США.

Трамп надав запит Конгресу виділити $1,6 млрд першого внеску на фінансування будівництва стіни. На першому етапі, стіна замінить 22 км старої ділянки в Сан-Дієго та фінансує побудову 96 км в Долині Ріо-Ґранде в Техасі – це найбільш популярний коридор для незаконного перетину кордону.