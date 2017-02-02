У США розповіли, коли завершать будівництво стіни на кордоні із Мексикою

У США повідомили, що будівництво стіни на кордоні США з Мексикою буде виконано до 2019 року. Про це заявив секретар американського міністерства внутрішньої безпеки Джон Келлі в інтерв'ю Fox News.

За його словами, спочатку стіну побудують на найбільш складних ділянках.

"Спочатку стіна буде зведена на найбільш складних ділянках. У найближчі місяці на місця надійдуть необхідні конструкції. Роботи мають бути закінчені протягом двох років", - заявив Келлі.

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Посадовець також заявив, що на кордоні також будуть використані спеціальні технологічні датчики. Що ж стосується фінансової сторони питання, то цим наразі займається Міністерства внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН раніше, кошти для будівництва стіни на кордоні США і Мексики будуть зібрані за допомогою введення 20%-го податку на імпорт мексиканських товарів.

Про це повідомив прес-секретар Білого дому Шон Спайсер.

«Прийнявши цей захід, ми будемо отримувати по $10 млрд на рік і легко заплатимо за стіну за допомогою цього механізму. Ми дійсно маємо намір використовувати таку схему фінансування», – сказав прес-секретар.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і жорсткість політики стосовно нелегальних мігрантів.