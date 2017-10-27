США не підтримують незалежність Каталонії

Сполучені Штати Америки не підтримують відокремлення Каталонії від Іспанії.

Про це йдеться у заяві речника Державного департаменту США Хезер Науерт на сайті відомства.

"Сполучені Штати цінують велику дружбу та довготривале партнерство з нашим союзником по НАТО Іспанією. Наші обидві країни тісно взаємодіють задля просування наших спільних безпекових та економічних пріоритетів. Каталонія є невід'ємною частиною Іспанії і Сполучені Штати підтримують конституційні заходи іспанського уряду з метою збереження Іспанії міцною та об'єднаною", - заявила Науерт.

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Нагадаємо, парламент Каталонії на засіданні 27 жовтня проголосував за резолюцію про проголошення незалежності автономії від Іспанії. Голосування відбувалося таємно. Депутати від опозиційних фракцій залишили зал перед початком голосування, назвавши його незаконним.

В уряді Іспанії заявили, що звернуться до Конституційного суду з метою оскарження декларації про незалежність Каталонії.

Того ж дня, 27 жовтня, сенат Іспанії проголосував за активацію статті 155 Конституції країни, яка передбачає запровадження прямого управління в Каталонії.