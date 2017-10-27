Парламент Каталонії проголосував за незалежність від Іспанії

У Каталонії парламент сьогодні, 27 жовтня, проголосував за резолюцію, яка формально декларує незалежність від Іспанії. За таке рішення проголосували 72 депутати, проти - 10, двоє утрималися, пише "Meduza".

Голосування в парламенті Каталонії відбулося на наступний день після того, як глава регіону Карлес Пучдемон відмовився від проведення дострокових виборів - це була вимога Мадрида.

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У відповідь на декларацію про незалежність Мадрид готується ввести в регіоні пряме управління. Очікується, що Сенат країни 27 жовтня схвалить відповідну резолюцію, яка вступить в силу на наступний день.

Як повідомляв УНІАН раніше, в Каталонії скасували виступ Пучдемона, де він повинен був оголосити про вибори в регіоні. Пізніше каталонський лідер заявив, що дострокових виборів у Каталонії не буде. Раніше в Іспанії вирішили заблокувати рахунки Каталонії, щоб не допустити проведення референдуму в регіоні.

Потім каталонський уряд представив резолюцію, в якій пропонується ініціювати установчий процес проголошення незалежності Республіки Каталонія.