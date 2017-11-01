В Нью-Йорку у вантажівці терориста знайшли доказ причетності до ІДІЛ (відео)

Поліція знайшла свідчення причетності терориста, який вчинив наїзд на людей в Нью-Йорку, до ІДІЛ. Про це з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомляє NBCnews.

Читайте такожУкраїнців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок теракту в Нью-ЙоркуУ записці, знайденій у вантажівці, якою скоєно наїзд на людей на велосипедній доріжці в Манхеттені, сказано, що злочинець здійснив атаку від імені терористичної організації ІДІЛ. За даними журналістів, записка складена англійською мовою. Крім неї знайдені ще кілька записок арабською. Поки правоохоронці не встановили прямих зв'язків між підозрюваним і ІДІЛ. У свою чергу, терористична організація відповідальність за атаку на себе не брала.

Джерела в правоохоронних органах ідентифікували підозрюваного як Сайфулло Хабібуллайовича Саіпова, 29-річного чоловіка з Тампи, штат Флорида. Він приїхав в США в 2010 році з Узбекистану.

Раніше він кілька разів притягувався до відповідальності за порушення правил дорожнього руху.

Крім цього, з'явилося відео з підозрюваним у скоєнні наїзду на велосипедистів. Телеканал ABC news опубликував відео, на якому видно, як водій вантажівки, що в'їхала в групу велосипедистів і потім протаранила шкільний автобус, намагається сховатися від поліції.

В руках уймовірного вбивці восьми людей знаходяться предмети, що здалеку нагадують зброю.