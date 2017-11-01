Число жертв теракту на Манхеттені зросло до 8 осіб, нападник - уродженець Узбекистану (фоторепортаж)

Наїзд пікапа на людей на Манхеттені був терактом, заявив мер міста Білл Де Блазіо. За його словами, жертвами атаки стали вісім людей, ще десятки постраждали. Пізніше в пожежному департаменті уточнили, що 11 осіб були доставлені в лікарні, передає РБК.

Підозрюваний був поранений поліцейськими в живіт. Його затримали і доставили в найближчий госпіталь. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що немає доказів, що атака була частиною якогось великого плану, він назвав затриманого «самотнім вовком».

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Чоловік вів орендований пікап. Він проїхав по велодоріжці на Вест стріт кілька кварталів, потім збив кілька людей поруч зі Старшою Школою Стайвезант на розі Чеймберс стріт і врізався в шкільний автобус. Після цього вантажівка зупинилася і водій покинув пікап. При собі він мав пейнтбольну та пневматичну рушницю. Спочатку повідомлялося, що підозрюваний був озброєний вогнепальною зброєю і відкрив вогонь по людям.

За словами представника поліції міста, нападник - 29-річний чоловік, що приїхав у США в 2010 році. Пізніше стало відомо його ім'я - Сайфулло Хабібулаєвич Саіпов. Він уродженець Узбекистану.

За даними New York Times, вийшовши з машини, підозрюваний вигукував «Аллаху Акбар». Представник поліції не підтвердив цю інформацію, але помітив, що його висловлювання, зроблені на місці події, узгоджуються з тим, що це був теракт.

Президент США Дональд Трамп заявив, що теракт у Нью-Йорку схожий на атаку «дуже хворого і несамовитого людини».