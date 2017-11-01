Число жертв теракту на Манхеттені зросло до 8 осіб, нападник - уродженець Узбекистану (фоторепортаж)
Трамп заявив, що теракти у Нью-Йорку схожі на атаку «дуже хворої та несамовитої людини».
Наїзд пікапа на людей на Манхеттені був терактом, заявив мер міста Білл Де Блазіо. За його словами, жертвами атаки стали вісім людей, ще десятки постраждали. Пізніше в пожежному департаменті уточнили, що 11 осіб були доставлені в лікарні, передає РБК.
Підозрюваний був поранений поліцейськими в живіт. Його затримали і доставили в найближчий госпіталь. Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що немає доказів, що атака була частиною якогось великого плану, він назвав затриманого «самотнім вовком».
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Чоловік вів орендований пікап. Він проїхав по велодоріжці на Вест стріт кілька кварталів, потім збив кілька людей поруч зі Старшою Школою Стайвезант на розі Чеймберс стріт і врізався в шкільний автобус. Після цього вантажівка зупинилася і водій покинув пікап. При собі він мав пейнтбольну та пневматичну рушницю. Спочатку повідомлялося, що підозрюваний був озброєний вогнепальною зброєю і відкрив вогонь по людям.
За словами представника поліції міста, нападник - 29-річний чоловік, що приїхав у США в 2010 році. Пізніше стало відомо його ім'я - Сайфулло Хабібулаєвич Саіпов. Він уродженець Узбекистану.
За даними New York Times, вийшовши з машини, підозрюваний вигукував «Аллаху Акбар». Представник поліції не підтвердив цю інформацію, але помітив, що його висловлювання, зроблені на місці події, узгоджуються з тим, що це був теракт.
Президент США Дональд Трамп заявив, що теракт у Нью-Йорку схожий на атаку «дуже хворого і несамовитого людини».