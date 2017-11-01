Манхеттенський терорист перебрався в США по грін-карті і працював таксистом в Uber

Уродженець Узбекистану Сайфулло Саіпов, який підозрюється у скоєнні теракту в центрі Манхеттена (Нью-Йорк), перебрався в США, вигравши грін-карту в лотерею, повідомляє видання Santa Monica Observer.

Читайте такожЧисло жертв теракту на Манхеттені зросло до 8 осіб, нападник - уродженець Узбекистану (фоторепортаж)Отримавши ідентифікаційну картку, що підтверджує наявність посвідки на проживання, у 2010 році узбек приїхав в США. Останнім часом він проживав в місті Тампа, штат Флорида.

Крім цього, за даними американських ЗМІ, з літа Саіпов працював водієм в сервісі таксі Uber. У компанії вже підтвердили, що підозрюваний у них працював таксистом. «Він пройшов перевірку. Тим не менш, він тепер заборонений в додатку», - говорить прес-секретар Uber.

Також деякі ЗМІ повідомили, що Саіпов разом з своєю сім'єю літав в Узбекистан з Нью-Йорка цього літа.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в центрі Манхеттена вантажівка скоіла наїзд на пішоходів і велосипедистів, а також зіткнулася зі шкільним автобусом, який перевозив дітей-інвалідів. У результаті загинули вісім осіб, ще 15 постраждали. Стрілець був затриманий – ним виявився 29-річний Сайфулло Саіпов. Чоловік чинив опір правоохоронцям і був поранений, в даний час він знаходиться в лікарні.

Довідка УНІАН. Програму розіграшу "Віз для іммігрантів різних національностей" (Diversity Immigrant Visa ) реалізує Держдепартамент США. Щорічно розігрується 55 тис. віз для громадян країн з низьким рівнем імміграції до США.