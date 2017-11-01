"Більше ніяких лотерей": Трамп хоче посилити систему видачі грін-карт після теракту в Нью-Йорку

Президент США Дональд Трамп після теракту в Нью-Йорку розкритикував Диверсифікаційну лотерею - програму розіграшу грін-карт, що дає право на отримання статусу постійного жителя США. Відповідний пост він опублікував у своєму Twitter.

"Терорист прибув у нашу країну завдяки так званій Диверсифікаційній лотереї, принади Чака Шумеру (сенатора від Демократичної партії, який підтримує проведення лотереї, - ред.). Я хочу реальних заслуг", - написав Трамп.

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"Ми боремося за імміграцію на підставі реальних заслуг, більше ніяких демократичних лотерейних систем. Ми повинні стати набагато більш міцними і розумними", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня чоловік за кермом орендованого пікапа виїхав на велосипедну доріжку на Манхеттені у Нью-Йорку та почав збивати велосипедистів і пішоходів, Загинули вісім осіб: шестеро на місці події, двоє померли в лікарні. Ще 11 осіб дістали поранення. За інформацією ЗМІ, нападником є 29-річний виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов, який перебрався в США з допомогою грін-кард лотереї. Його затримали. Українців немає серед загиблих.