Трамп хоче смертної кари для нью-йоркського терориста

Президент США Дональд Трамп у своєму "Твіттері" написав, що виступає за смертну кару для 29-річного вихідця з Узбекистану Сайфулло Саіпова, який 31 жовтня здійснив терористичний акт на Манхеттені.

Читайте такожТрамп звернеться до Конгресу з вимогою скасування візової програми Green Card«Нью-йоркський терорист із задоволенням просив повісити прапор "Ісламської держави" в своїй лікарняній палаті. Він убив вісім осіб, важко поранив ще 12. Він повинен отримати смертний вирок», - заявив президент США.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня, чоловік за кермом орендованого пікапа виїхав на велосипедну доріжку на Манхеттені в Нью-Йорку і почав збивати велосипедистів і пішоходів, які траплялися йому на шляху. Потім нападник був поранений і затриманий. Напад розслідується як теракт.

В результаті нападу загинули 8 осіб: шестеро з них на місці події, ще двоє померли в лікарні. Ще 11 осіб отримали поранення, їх життю нічого не загрожує. Українців серед жертв і постраждалих немає.

За інформацією ЗМІ, нападником є 29-річний виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов. У пікапі, який він використав для злочину, знайшли записку, в якій він заявляє, що здійснює теракт в ім'я "Ісламської держави".