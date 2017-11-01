Українців немає серед загиблих і постраждалих внаслідок теракту в Нью-Йорку (фото, відео)

Посольство України в США підтвердило, що українців серед загиблих і поранених в результаті терористичної атаки в центрі Нью-Йорка немає.

Читайте такожЧисло жертв теракту на Манхеттені зросло до 8 осіб, нападник - уродженець Узбекистану (фоторепортаж)"За попередньою інформацією, українських громадян серед загиблих або поранених в трагедії в Нью-Йорку немає. Посольство України в США та Генеральне консульство України в Нью-Йорку знаходиться на зв'язку з правоохоронними органами міста", - йдеться в повідомленні.

Для термінових повідомлень працюють телефони "гарячої лінії": посольство України в США - + 1 (202) 322-2616; генеральне консульство України в Нью-Йорку +1 (917) 325 1444

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня чоловік за кермом орендованого пікапа виїхав на велосипедну доріжку в Манхеттені в Нью-Йорку і почав збивати велосипедистів і пішоходів, які траплялися йому на шляху. Потім нападник був поранений і затриманий. Напад розслідується як теракт.

В результаті нападу загинули 8 осіб: шестеро з них на місці події, ще двоє померли в лікарні. Ще 11 осіб отримали поранення, їх життю нічого не загрожує.

За інформацією ЗМІ, нападником є 29-річний виходець з Узбекистану Сайфулло Саіпов.