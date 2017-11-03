Нью-йоркський терорист був "солдатом халіфату" – група SITE

Екстремістське угруповання «Ісламська держава» назвало «солдатом халіфату» громадянина Узбекистану Сайфулло Саіпова, який 31 жовтня убив вісім людей у Нью-Йорку. Про це повідомляє група SITE, яка досліджує сайти бойовиків, передає радіо Свобода.

Читайте такожТрамп хоче смертної кари для нью-йоркського терориста «Один із солдатів "Ісламської держави" напав на кількох хрестоносців на вулиці в Нью-Йорку», – цитує група статтю в близькій до ісламістів газеті «Аль-Наба».

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня 29-річний Сайфулло Саіпов на орендованому пікапі на великій швидкості понад кілометр проїхав доріжкою для перехожих і велосипедистів, збиваючи людей, а потім врізався у шкільний автобус і з вигуками «Аллаху акбар» і пейнтбольним і пневматичним пістолетами в руках побіг вулицею, після чого поліція відкрила по ньому вогонь, поранила і затримала його. Внаслідок наїзду 8 людей загинули, серед них п’ять громадян Аргентини і один Бельгії; ще 11 людей поранені. Громадян України серед потерпілих немає.