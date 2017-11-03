Почалась остання битва проти "Ісламської держави" в Іраку

Армія Іраку почала операцію зі звільнення останнього міста, яка перебуває під контролем бойовиків «Ісламської держави». Про це повідомляє CGTN у "Твіттері" із посиланням на військових.

Читайте такожАмериканські військові залишаться в Іраку до повної перемоги над "Ісламською державою""Іракські сили входять в Аль-Каїм, останній бастіон "ІДІЛ" в Іраку", - йдеться у повідомленні.

Раніше іракська армія остаточно звільнила місто Таль-Афар, що довгий час було однією з цитаделей "Ісламської держави". Таким чином сили безпеки Іраку встановили свій контроль над всією провінцією Ніневія. Окрім того, у липні іракська армія звільнила Мосул, який був фактичною столицею "ІДІЛ" в Іраку.