TripAdvisor позначатиме готелі, де були випадки зґвалтування

Сайт для мандрівників TripAdvisor відтепер буде позначати прапорцем готелі, в яких були зафіксовані випадки зґвалтування та інші серйозні інциденти.

Читайте такожTripAdvisor назвав кращі європейські готелі з системою "все включено"За словами представника компанії Кевіна Картера, нові позначки будуть виставлятися на підставі повідомлень ЗМІ, а також відгуків: «Ці розпізнавальні знаки будуть стояти на TripAdvisor аж до трьохмісяців. Втім, якщо проблеми нікуди не подінуться, ми можемо продовжити цей термін. Самі ж "прапорці" носять інформативний, а не каральний характер».

Піти на внесення змін в систему оцінок готелів керівництво сервісу спонукав нещодавій скандал. На початку місяця одна з користувачок сайту розповіла Journal Sentinel, що сервіс багаторазово видаляв скарги на зґвалтування, нанесення побоїв на курортах Мексики. У тому числі компанія всякий раз видаляла її відгуки, в яких вона розповідала, що в 2010 році на неї напав і зґвалтував співробітник охорони одного з мексиканських готелів. Ще одна користувачка сервісу заявила виданню, що багато разів намагалася розповісти про зґвалтування, що трапилося в 2015 році, але кожен раз TripAdvisor видаляв її відгуки.