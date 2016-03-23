Названі найкращі туристичні напрямки світу за версією TripAdvisor

Очолив рейтинг Лондон. Експерти відзначають, що в британській столиці змішані історія, мистецтво, мода, їжа та хороший британський ель, тому тут кожен зможе придумати для себе ідеальний день.

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Друге місце зайняв Стамбул, в якому мандрівники зможуть знайти захоплюючу дух архітектуру. На думку експертів, перше, що туристу варто відвідати в місті – мечеть Султан Ахмед (Блакитна мечеть), яку видно з різних точок міста.

Замикає трійку лідерів Марракеш. Тут туристам рекомендується відвідати історичну частину міста – Медіну і побувати Садах Мажореля.

Четверте місце зайняв Париж з його численними пам'ятками та музеями.

У п'ятірку найкращих увійшов також Сієм-Ріп (Камбоджа), де знаходиться храмовий комплекс Ангкор-Ват, який вважається одним з найбільших у світі. Цей комплекс і королівське місто Ангкор-Тхом, побудоване в XII столітті – головна причина для відвідування Сієм Ріп, відзначають експерти.

На шостому місці розташувалася Прага. На думку експертів, це місто підійде тим, кому набридли пляжі і які хочуть ознайомитися з культурною спадщиною.

Сьоме місце зайняв Рим, який швидше нагадує виставкові зали величезного музею під відкритим небом.

На восьмому місці - Ханой, де туристам варто відвідати мавзолей Хо Ши Міна і в'язницю Хоа Ло.

Дев'яте місце посів Нью-Йорк. Експерти відзначають, що неможливо дізнатися все про Нью-Йорк, побувавши в ньому всього раз. Тут мандрівникам обов'язково варто побачити Емпайр-Стейт-білдінг, Статую Свободи, Центральний Парк, Художній музей Метрополітен.

Десятку лідерів замикає Убуд (Індонезія). Комплекс сіл Убуд – це ідеальне місце, щоб випробувати на собі різноманітні спа-процедури. Убуд також є центром мистецтва Балі, де знаходяться невеликі музеї і галереї. Також туристам варто відвідати гробниці Гунунг-Каві.

Крім цих напрямків в топ-25 потрапили:

Барселона;

Лісабон;

Дубай;

Санкт-Петербург;

Бангкок;

Амстердам;

Буенос-Айрес;

Гонконг;

Плая-дель-Кармен;

Кейптаун;

Токіо;

Куско;

Катманду;

Сідней;

Будапешт.