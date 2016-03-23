Названі найкращі туристичні напрямки світу за версією TripAdvisor
Популярний туристичний сайт TripAdvisor визначив переможців щорічної премії TripAdvisor Travellers Choice. Рейтинг складається з 25 кращих напрямків світу.
Очолив рейтинг Лондон. Експерти відзначають, що в британській столиці змішані історія, мистецтво, мода, їжа та хороший британський ель, тому тут кожен зможе придумати для себе ідеальний день.
Читайте такожНайкращим музеєм світу визнаний Метрополітен-музей у Нью-Йорку
Друге місце зайняв Стамбул, в якому мандрівники зможуть знайти захоплюючу дух архітектуру. На думку експертів, перше, що туристу варто відвідати в місті – мечеть Султан Ахмед (Блакитна мечеть), яку видно з різних точок міста.
Замикає трійку лідерів Марракеш. Тут туристам рекомендується відвідати історичну частину міста – Медіну і побувати Садах Мажореля.
Четверте місце зайняв Париж з його численними пам'ятками та музеями.
У п'ятірку найкращих увійшов також Сієм-Ріп (Камбоджа), де знаходиться храмовий комплекс Ангкор-Ват, який вважається одним з найбільших у світі. Цей комплекс і королівське місто Ангкор-Тхом, побудоване в XII столітті – головна причина для відвідування Сієм Ріп, відзначають експерти.
На шостому місці розташувалася Прага. На думку експертів, це місто підійде тим, кому набридли пляжі і які хочуть ознайомитися з культурною спадщиною.
Сьоме місце зайняв Рим, який швидше нагадує виставкові зали величезного музею під відкритим небом.
На восьмому місці - Ханой, де туристам варто відвідати мавзолей Хо Ши Міна і в'язницю Хоа Ло.
Дев'яте місце посів Нью-Йорк. Експерти відзначають, що неможливо дізнатися все про Нью-Йорк, побувавши в ньому всього раз. Тут мандрівникам обов'язково варто побачити Емпайр-Стейт-білдінг, Статую Свободи, Центральний Парк, Художній музей Метрополітен.
Десятку лідерів замикає Убуд (Індонезія). Комплекс сіл Убуд – це ідеальне місце, щоб випробувати на собі різноманітні спа-процедури. Убуд також є центром мистецтва Балі, де знаходяться невеликі музеї і галереї. Також туристам варто відвідати гробниці Гунунг-Каві.
Крім цих напрямків в топ-25 потрапили:
Барселона;
Лісабон;
Дубай;
Санкт-Петербург;
Бангкок;
Амстердам;
Буенос-Айрес;
Гонконг;
Плая-дель-Кармен;
Кейптаун;
Токіо;
Куско;
Катманду;
Сідней;
Будапешт.