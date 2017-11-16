Конгресмени США ініціювали процедуру імпічменту Трампу

Представники Демократичної партії в Конгресі США у середу оголосили про початок процедури імпічменту президента Трампа, звинувативши його в порушенні Конституції країни. Про це повідомляє Голос Америки

На прес-конференції члени Палати представників Стів Коен, Луїс Гутьєррез, Ел Грін, Адріано Еспаллат, Марсія Фадж і Джон Ярмут заявили, що виступити з цією ініціативою їх змусило «занепокоєння про національну безпеку держави».

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«Ми вважаємо, що президент Трамп порушив Конституцію, і тому починаємо процедуру імпічменту у відповідності з п'ятьма пунктами звинувачення», – заявив конгресмен Стів Коен.

В якості причини для відсторонення від влади автори ініціативи згадали звільнення директора ФБР Джеймса Комі, порушення так званого Emoluments Clause, що обмежує вплив іноземних урядів на внутрішню політику США, а також дії, що порушують принципи незалежності органів правосуддя і свободи преси.

Вранці в середу звернення групи конгресменів було передано в Палату представників.

Нагадаємо, у липні цього року члени Конгресу США від Демократичної партії Бред Шерман (штат Каліфорнія) і Ал Грін (штат Техас) також представили законопроект про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

У документі йшлося, що нинішній президент заважає правосуддю під час розслідування федеральними органами можливого втручання Росії у вибори 2016 року. А також зазначається, що дії команди Трампа можуть бути небезпечні для країни.