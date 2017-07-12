У Конгресі США внесли законопроект про імпічмент Трампа

Члени Конгресу США від Демократичної партії Бред Шерман (штат Каліфорнія) і Ал Грін (штат Техас) представили законопроект про імпічмент американського президента Дональда Трампа.

Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Трампа звинувачують на основі статті "Перешкоджання правосуддю", яку прийняли 27 липня 1974 року проти екс-президента США Річарда Ніксона.

У документі йдеться, що нинішній президент заважає правосуддю під час розслідування федеральними органами можливого втручання Росії у вибори 2016 року. А також зазначається, що дії команди Трампа можуть бути небезпечні для країни.

Шерман сподівається, що ініційований ним імпічмент буде сприяти тому, що "некомпетентність буде замінена турботою".

"Можливо, будуть контролюватися неконтрольовані імпульси. І можливо, з небезпекою, з якою стикається наша країна, буде вирішено", – зауважив конгресмен.

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Він висловив сподівання, що представники Республіканської партії, які складають більшість у Конгресі, приєднаються до процесу імпічменту, якщо "імпульсивна некомпетентність продовжиться".

10 грудня 2016 року ЦРУ прийшло до висновку, що Росія втручалася в президентські вибори в США з метою допомогти Дональду Трампу здобути в них перемогу. Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав такі звинувачення "непристойними".

В опублікованій доповіді американської розвідки кажуть, що Путін особисто наказав почати кампанію втручання у вибори в США.

Ніксон – єдиний президент США, який подав у відставку і достроково припинив свої повноваження. Це сталося 9 серпня 1974 року, після скандалу, відомого як "Уотергейт" (затримання в штабі кандидата в президенти Джорджа Макговерна людей, які займалися налаштуванням підслуховувальної апаратури).