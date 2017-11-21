У Сирії захопили ще один російський танк (фото)
15:24, 21 листопада 2017Світ
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Черговий танк, поставлений Росією до Сирії, захоплений.
Черговий російський танк захоплений у Сирії / Скріншот
Бойовики, які входять до складу угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили Т-62 сирійської армії під час боїв за село Мустариха в сирійській провінції Хама.
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Цей танк був поставлений військам Асада Росією, пише на своєму Telegram-каналі Directorate 4.
Як повідомляв УНІАН, 17 листопада бойовики "Ісламської держави" знищили російський танк Т-90 і більше десяти сирійських військовослужбовців під час боїв під Абу-Камалем.
Раніше, 25 жовтня, бойовики ІДІЛ захопили танк Т-90А, поставлений сирійським військовим із Росії.
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