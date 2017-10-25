Бойовики ІДІЛ захопили новітній російський танк у Сирії (фото)
11:38, 25 жовтня 2017Світ
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Російський танк став трофеєм ІД у ході боїв на схід від міста Меядін у Сирії.
Бойовики помилково прийняли захоплену машину за Т-72 / Directorate 4
Бойовики ІДІЛ захопили танк Т-90А, поставлений сирійським військовим із Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.
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"У боях на сході від м. Меядін бойовики ІД захопили танк Т-90А, поставлений з Росії сирійським військовим. Ісламісти помилково назвали його Т-72", - йдеться у повідомленні.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу зганьбився, заявивши, що за два роки в результаті дій російських ВКС "звільнено 503 тис. 223 кв. км території Сирії".
Варто зазначити, що вся площа Сирії становить 185 тис. кв. км, тому ця заява - явний ляп Шойгу.
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