Бойовики ІДІЛ захопили новітній російський танк у Сирії (фото)

Бойовики ІДІЛ захопили танк Т-90А, поставлений сирійським військовим із Росії. Про це повідомляє Telegram-канал Directorate 4.

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"У боях на сході від м. Меядін бойовики ІД захопили танк Т-90А, поставлений з Росії сирійським військовим. Ісламісти помилково назвали його Т-72", - йдеться у повідомленні.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу зганьбився, заявивши, що за два роки в результаті дій російських ВКС "звільнено 503 тис. 223 кв. км території Сирії".

Варто зазначити, що вся площа Сирії становить 185 тис. кв. км, тому ця заява - явний ляп Шойгу.