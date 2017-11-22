Екс-командира боснійських сербів Младича засудили до довічного ув'язнення за геноцид

Колишній командувач армією боснійських сербів Ратко Младич засуджений до довічного ув'язнення за його роль у масових вбивствах та етнічних чистках в ході боснійської війни.

Такий вирок винесли судді Міжнародного трибуналу ООН з військових злочинів у колишній Югославії, повідомляє Reuters.

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Младича визнали винним у 10 з 11 випадках військових злочинів, у злочинах проти людяності, в тому числі в геноциді.

Зокрема, мова йде про вбивство 8 тисяч мусульман, включаючи дітей, у Сребрениці і облогу боснійської столиці Сараєво, де понад 11 тисяч цивільних осіб були вбиті протягом понад 43 місяців.

Сам Младич свою провину не визнав і очікується, що він буде оскаржувати свій вирок.

Нагадаємо, екс-командувач армією боснійських сербів Ратко Младич був заарештований на півночі Сербії в травні 2011 року і на наступний день виданий до Гааги. Процес над ним почався в травні 2012 року.

Младича звинувачують у військових злочинах під час громадянської війни в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках. Йому закидають організацію вбивства майже 8 тис. жителів Сребрениці в 1995 році, а також координацію облоги Сараєво, яка тривала близько 3,5 року і в результаті якої загинули більше 10 тис. осіб.