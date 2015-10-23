Свідка захисту генерала боснійських сербів Ратко Младича знайшли мертвим у готелі в Гаазі

Про це повідомляє Міжнародний трибунал щодо колишньої Югославії (МТКЮ), передає Українська правда.

У повідомленні підкреслюється, що тіло Дунича було виявлено співробітником готелю і представником трибуналу 22 жовтня - в день, коли він повинен був давати свідчення в гаазькому суді.

Дунич раніше неодноразово притягувався в якості свідка-експерта в МТКЮ.

Зокрема, він свідчив у справі екс-президента Сербії Мілана Мілутиновича, колишнього заступника глави МВС Югославії Властіміра Джорджевіча і екс-прем'єра Косово Рамуша Харадіная на стороні обвинувачення.

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У справах екс-президента Республіки Сербської Радована Караджича, колишнього командира воєнізованого загону боснійських сербів Драголюба Кунараца і офіцера армії боснійських сербів Вуядіна Поповича Дунич виступав на стороні захисту.

Екс-командувач армією боснійських сербів Ратко Младич був заарештований на півночі Сербії в травні 2011 року і на наступний день виданий до Гааги. Процес над ним почався в травні 2012 року.

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Младича звинувачують у військових злочинах під час громадянської війни в Боснії і Герцеговині в 1992-1995 роках. Йому закидають організацію вбивства майже 8 тис. жителів Сребрениці в 1995 році, а також координацію облоги Сараєво, яка тривала близько 3,5 року і в результаті якої загинули більше 10 тис. осіб.