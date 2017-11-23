Армія Іраку розпочала операцію зі звільнення останніх територій від "Ісламської держави"

Армія Іраку почала операцію зі звільнення останніх територій від бойовиків "Ісламської держави" у пустелі біля кордону з Сирією. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву іракських військових.

Читайте такожПентагон: ІД втратила майже всі території, захоплені в ІракуРазом з іракськими військовими у кампанії проти бойовиків "Ісламської держави", які переховуються у прикордонній смузі, бере участь підтримувана урядом Іраку шиїтська організація "Сили народної мобілізації".

"Мета операції полягає у тому, аби не дозволити залишкам сил "Ісламської держави" "розчинитися" у пустелі та використовувати її як базу для нападів у майбутньому", - заявив полковник іракської армії Салах Карім.

У вівторок, 21 листопада, прем'єр-міністр Іраку Хайдер аль-Абаді сказав, що "Ісламська держава" була розгромлена з військової точки зору, але він оголосить остаточну перемогу лише після того, як ісламістів буде викорінено з пустельних районів.