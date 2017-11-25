Євросоюз збільшить витрати на боротьбу з російською пропагандою

Євросоюз збільшить фінансування робочої групи, що займається оперативною протидією російській дезінформації. Починаючи з 2018 року протягом трьох років на ці цілі буде щорічно виділятися 1,1 млн євро з бюджету ЄС, передає Голос Америки.

Читайте такожРосія намагається впливати на думки голландців про катастрофу MH17 - МВС НідерландівОперативна робоча група зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force була створена в березні 2015 року рішенням глав держав і урядів країн Євросоюзу. Головним завданням групи є «протидія російським дезінформаційним кампаніям».

Співробітники групи щотижня публікують "Огляди дезінформації", наводячи приклади спотворення фактів у російських ЗМІ. Для моніторингу ситуації створено мережу позаштатних авторів, серед яких – понад 400 журналістів, експертів і представників НКО з більш ніж 30 країн світу.

При цьому співробітники групи особливо підкреслюють, що їхнім основним завданням є роз'яснення політики Євросоюзу щодо країн Східної Європи та виявлення неправдивих повідомлень російських офіційних осіб та ЗМІ. Контрпропагандою щодо Росії East StratCom не займається.