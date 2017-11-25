Євросоюз збільшить витрати на боротьбу з російською пропагандою

15:19, 25 листопада 2017
Світ
310

На моніторинг повідомлень російських ЗМІ щорічно буде виділятися 1,1 млн євро

Ілюстрація REUTERS

Євросоюз збільшить фінансування робочої групи, що займається оперативною протидією російській дезінформації. Починаючи з 2018 року протягом трьох років на ці цілі буде щорічно виділятися 1,1 млн євро з бюджету ЄС, передає Голос Америки.

Читайте такожРосія намагається впливати на думки голландців про катастрофу MH17 - МВС НідерландівОперативна робоча група зі стратегічних комунікацій East StratCom Task Force була створена в березні 2015 року рішенням глав держав і урядів країн Євросоюзу. Головним завданням групи є «протидія російським дезінформаційним кампаніям».

Співробітники групи щотижня публікують "Огляди дезінформації", наводячи приклади спотворення фактів у російських ЗМІ. Для моніторингу ситуації створено мережу позаштатних авторів, серед яких – понад 400 журналістів, експертів і представників НКО з більш ніж 30 країн світу.

При цьому співробітники групи особливо підкреслюють, що їхнім основним завданням є роз'яснення політики Євросоюзу щодо країн Східної Європи та виявлення неправдивих повідомлень російських офіційних осіб та ЗМІ. Контрпропагандою щодо Росії East StratCom не займається.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #єс російська пропаганда#боротьба російською пропагандою