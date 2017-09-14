США створюють в Сербії медіацентр для боротьби з російською пропагандою на Балканах – ЗМІ

США разом з союзниками по НАТО ведуть підготовчі роботи для створення у Сербії медіацентру для протистояння дезінформації Кремля на Балканах. Про це повідомляє сербське видання Vecernje Novosti, передає Європейська правда.

Зазначається, що Конгрес США у 2018-2019 фіскальному році передбачив $ 250 млн на діяльність фонду протистояння дезінформації з РФ, частина цих коштів невдовзі буде направлена у Сербію.

Читайте такожІнформаційна війна Росії в Балтії вже йде – голова МЗС Литви

Проект під назвою "Протидія російській кампанії з дезінформації на Балканах" може розпочати свою роботу наприкінці цього року, або на початку наступного.

Проект передбачає запуск регіонального медіа центру з питань оборони і безпеки під робочою назвою Balkan security network.

Раніше повідомлялося, що влада США вирішила оголосити Russia Today іноземним агентом.