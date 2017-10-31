Хід історії міг бути зовсім іншим: оприлюднено невідомий епізод з життя Гітлера

Адольфа Гітлера в 1919 році не прийняли в Німецьку соціалістичну партію (DSP), після чого він приєднався до Німецької робітничої партії (DAP) - попередниці НСДАП. Свідчить про це документ оприлюднив професор історії Абердинського університету Томас Вебер, повідомляє The Guardian.

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Згідно запису, десь у вересні 1919-го Гітлер відвідав офіс видавництва DSP, де зустрівся з головою партії Хансом Грассінгером. Майбутній фюрер попросив дати йому в борг і запропонував свої послуги: він міг би писати для партійної газети, працювати на DSP і бути її членом. Грассінгер відмовив йому і в проханні, і в роботі, і в прийнятті в партію.

Документ, написаний самим Грассінгером, зберігався в архіві Інституту сучасної історії в Мюнхені. Доступ до нього був відкритий ще у 1961 році, однак він залишався непоміченим.

«Я можу тільки припустити, чому DSP відмовили Гітлеру. Можливо, це пов'язано з його впертістю і небажанням партії миритися з тим, щоб хтось вказував їм», — сказав Вебер The Independent. За словами професора, хід історії міг бути зовсім іншим, якби соціалісти взяли Гітлера.

Наприкінці вересня 1919 року Адольф Гітлер став членом DAP. Незабаром він став визначати діяльність всієї партії, і в лютому 1920-го організація, в тому числі за його ініціативою була перейменована в НСДАП. DSP в підсумку виявилася непопулярною і наприкінці 1922-го була розпущена, а багато її членів, включаючи одного з партійних лідерів Юліуса Штрейхера, примкнули до нацистів.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЦРУ опублікувало доповіді інформатора, в яких він стверджував, що Гітлер пережив Другу світову війну і втік до Латинської Америки.