На аукціон виставлено рідкісний екземпляр "Майн кампф" з автографом Гітлера

На аукціон у Великобританії виставлено екземпляр "Майн кампф" в синій полотняній палітурці, виданий в 1935 році. Автограф Гітлера знаходиться на передньому форзаці, передає Бі-бі-сі. Торги пройдуть в аукціонному домі Silverwoods в окрузі Ланкашир.

Читайте такожУ Німеччині вперше за 70 років перевидадуть книгу Гітлера «Майн Кампф»Очікується, що книгу вдасться продати не менше, ніж за тисячу фунтів (більше $ 1275).

Аукціоніст Джеймс Томпсон пояснив, що деякі люди не зможуть навіть доторкнутися до будь-якого предмета, пов'язаного з нацизмом, але знайдуться й ті, хто вважає, що книгу треба зберегти, незважаючи на всі жахи правління Гітлера. "В якомусь сенсі це спосіб доторкнутися до чудовиська", - заявив Томпсон.

"Майн кампф" ( "Моя боротьба") була вперше опублікована в 1925 році. У книзі викладена політична ідеологія Гітлера і його плани на майбутнє Німеччини.

Гітлер підписав книгу для колишнього журналіста Бі-бі-сі Пітера Кадогана. Він був знайомий з Юніті Мітфорд, яка входила в коло близьких друзів Гітлера. Мітфорд попросила Гітлера підписати книгу для Кадоган. Книга продається на прохання родини Кадоган.