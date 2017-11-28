У мережі показали відверті фото майбутньої дружини принца Гаррі Меган Маркл
15:44, 28 листопада 2017Світ
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У серіалі "Форс-мажори", де Маркл грала головну роль, досить багато відвертих постільних сцен.
Меган Маркл до заручин знімалася в серіалі / telegram.me/Lshort
Після оголошення про заручини з принцом Гаррі в мережі з'явилися відверті знімки американської актриси Меган Маркл. Фото опублікував телеграм-канал Life Shot.
Крім того, кадри з серіалу "Форс-мажори", де Маркл грала головну роль, рясніють провокаційними постільними сценами. Зараз же стало відомо, що Меган Маркл покинула серіал, щоб зосередитися на майбутній сім'ї та благодійності.
July 29, 2015
Meghan Markle Calls Time On Website https://t.co/vMQlYn7bQipic.twitter.com/n5qUDmhN8D— monica klon (@MonicaKlon) April 11, 2017
giphy.com
giphy.com
Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі розповів, як зробив пропозицію Меган Маркл.
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