У мережі показали відверті фото майбутньої дружини принца Гаррі Меган Маркл

15:44, 28 листопада 2017
Світ
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У серіалі "Форс-мажори", де Маркл грала головну роль, досить багато відвертих постільних сцен.

Меган Маркл до заручин знімалася в серіалі / telegram.me/Lshort

Після оголошення про заручини з принцом Гаррі в мережі з'явилися відверті знімки американської актриси Меган Маркл. Фото опублікував телеграм-канал Life Shot.

Крім того, кадри з серіалу "Форс-мажори", де Маркл грала головну роль, рясніють провокаційними постільними сценами. Зараз же стало відомо, що Меган Маркл покинула серіал, щоб зосередитися на майбутній сім'ї та благодійності.

giphy.com
giphy.com

Як повідомляв УНІАН, принц Гаррі розповів, як зробив пропозицію Меган Маркл.

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