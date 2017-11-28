Величезний діамант і схвильований наречений: принц Гаррі і Меган Маркл влаштували фотосесію після заручин (фото, відео)

У Британії офіційно оголосили про заручини 33-річного принца Гаррі і 36-річної Меган Маркл.

Після новини принц Гаррі і його кохана вперше вийшли у світ в якості нареченого і нареченої. Вони дали невелику прес-конференцію і взяли участь у фотосесії.

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ROYAL COUPLE: Prince Harry and Meghan Markle make first appearance since their engagement was announced. Congrats, you two! pic.twitter.com/D5RiAZ64yq — ABC News (@ABC) November 27, 2017

Меган Маркл з'явилася перед фотографами в зеленій сукні і білосніжному пальто. Також вона показала обручку. Західні ЗМІ пишуть, що дизайн принц Гаррі придумав сам. Обручку прикрашає два камені з колекції мами принца – принцеси Діани.

Як відомо, принц Гаррі закохався в актрису Меган Маркл за два роки до зустрічі з нею, подивившись серіал "Форс-мажори"