Генералу Флінну висунуто звинувачення в дачі неправдивих свідчень ФБР

Сьогодні колишній радник з національної безпеки в адміністрації Білого дому постав перед федеральним судом у Вашингтоні, передає Голос Америки. Колишньому раднику з національної безпеки президента США Дональда Трампа, а раніше члену його передвиборної команди генерал-лейтенанту армії США у відставці Майклу Флінну висунуто звинувачення в дачі неправдивих свідчень ФБР.

Читайте такожЕкс-радник Трампа Флінн готовий співпрацювати зі спецпрокурором по РосіїНа початку цього року Флінну довелося піти у відставку в результаті викриття можливого зв'язку передвиборної команди Трампа з Кремлем. Сам Дональд Трамп, а також співробітники його адміністрації неодноразово заперечували факт якоїсь змови з Москвою, називаючи розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера «полюванням на відьом» і прагненням демократів помститися йому за програш на минулорічних виборах.

У свою чергу, за повідомленнями ЗМІ, команда Мюллера також хоче встановити, чи намагавсяФлінн домогтися екстрадиції відомого турецького проповідника і опонента президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана з США в Туреччину в обмін на мільйони доларів.

За повідомленнями преси, Флінн дав неправдиву інформацію у двох анкетах, змовчавши про численні контакти з російськими чиновниками і своїй роботі в якості іноземного агента в інтересах Туреччини.