Манафорта і Гейтса відправили під домашній арешт

Федеральний суд Вашингтона ухвалив рішення обрати для екс-глави передвиборного штабу Дональда Трампа Пола Манафорта і його бізнес-партнера Ріка Гейтса запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Про це повідомляє Bloomberg.

Суд прийняв таке рішення, виходячи з побоювань, що Манафорт і Гейтс можуть залишити країну після того, як вони відмовилися визнавати свою провину.

Читайте такожОбвинувачення вимагає конфіскації майна Манафорта

Як повідомляв УНІАН, сьогодні американські ЗМІ повідомили, що колишньому главі передвиборного штабу Дональда Трампа Полу Манафорту запропонували здатися федеральній владі США у зв'язку з розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо ймовірного втручання Росії у президентські вибори в США. Разом із Манафортом звинувачення будуть пред'явлені і його діловому партнеру Ріку Гейтсу.

У понеділок, 30 жовтня, близько 8:15 ранку за місцевим часом разом зі своїм адвокатом він сам прийшов до представників міністерства юстиції.

Як повідомлялося, 30 жовтня було оприлюднено звинувачення Полу Манафорту і Річарду Гейтсу. Воно містить 12 пунктів і включає перешкоджання діяльності урядових установ США, відмивання грошей, несплату податків, шахрайські дії та роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації, що є кримінальним злочином в США.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, обурився звинуваченнями проти Манафорта і закликав слідчих сфокусуватися на Хілларі Клінтон.

Манафорт є центральною фігурою в розслідуванні спеціального радника Роберта Мюллера про можливу змову між кампанією Дональда Трампа і Росією, частково із-за багатьох зв'язків Манафорта з росіянами і його роботи з Януковичем.