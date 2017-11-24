Екс-радник Трампа Флінн готовий співпрацювати зі спецпрокурором по Росії

Колишній радник президента США із національної безпеки Майкл Флінн міг розпочати співпрацю зі спецпрокурором по Росії Робертом Мюллером або близький до такого співробітництва. Такий висновок робить американська газета The New York Times, яка повідомила в четвер, 23 листопада, що адвокати Флінна сповістили юристів Дональда Трампа, що більше не можуть обговорювати з ними деталі розслідування Мюллера про зв'язки оточення Трампа з Кремлем. Раніше юристи Флінна і Трампа вільно обговорювали це розслідування, як повідомляє DW.

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Мюллер неодноразово виявляв інтерес до Флінна. Зокрема, в серпні він запросив у Білого дому документи, що стосуються колишнього радника з національної безпеки. А у вересні з'явилася інформація, що слідчі зацікавилися сином Флінна Майклом Флінном-молодшим, який працював у лобістській компанії його батька - Flynn Intel Group. Він, зокрема, супроводжував батька під час його візиту до Москви у грудні 2015 року, де Флінн-старший виступав з промовою на заході телеканалу Russia Today.

Майкл Флінн обіймав посаду радника Трампа менше місяця. У відставку з цієї посади він пішов 14 лютого після публікацій в ЗМІ про те, що, не маючи відповідних повноважень, обговорював по телефону санкції Вашингтона проти РФ з російським послом у США Сергієм Кисляком і приховав це від віце-президента Майка Пенса.

Розслідуванням можливих зв'язків виборчого штабу Трампа з представниками Росії, а також передбачуваного втручання росії у вибори займаються спеціальний комітет Конгресу США, Федеральне бюро розслідувань та спецпрокурор Роберт Мюллер. Американські спецслужби впевнені, що російська влада стоїть за хакерськими атаками на сайти Демократичної партії та передвиборної команди кандидата від цієї партії Хілларі Клінтон з метою вплинути на результат виборів президента США. Трамп багаторазово відкидав звинувачення в тому, що між його людьми і представниками РФ були якісь домовленості.