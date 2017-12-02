Трамп вперше прокоментував зізнання Флінна в наданні неправдивих свідчень

Президент США Дональд Трамп вперше прокоментував зізнання свого колишнього радника з нацбезпеки Майкла Флінна в дачі неправдивих свідчень ФБР у "російській справі", передає Голос Америки.

Читайте такожЕкс-радник Трампа Флінн визнав себе винним у наданні ФБР неправдивих свідчень Трамп заявив журналістам, що між його президентською передвиборчою кампанією та Росією "не було ніякої змови". Цю фразу він повторив тричі.

Трамп зазначив, що його «не турбує» те, що може колишній радник розповісти слідчим у цій справі.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня спеціальний прокурор Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у президентські вибори у США, висунув Майклу Флінну обвинувачення у брехні ФБР щодо його спілкування з тодішнім послом Росії Сергієм Кисляком.

Зокрема, як зазначається в обвинувальному висновку, Флінн збрехав, коли розповів агентам ФБР, що не просив Кисляка «утриматися від ескалації ситуації» у відповідь на санкції, запроваджені президентом Обамою щодо Росії, і що не просив Кисляка відкласти чи заблокувати резолюцію Ради Безпеки ООН.

Як зазначають експерти, визнавши себе винним Флінн погодився співпрацювати з очолюваним Мюллером розслідуванням справи можливої змови між Росією та президентською передвиборчою кампанією Трампа у 2016 році.