Іспанія зібрала докази про вплив з Росії на каталонську кризу

Мадрид повідомив про втручання груп з Росії під час референдуму про відокремлення Каталонії від Іспанії з метою дестабілізації іспанської держави.

З такою заявою у понеділок, 13 листопада, в Брюсселі виступили міністри оборони і закордонних справ цієї країни, передає dw.com.

Вони підкреслили, що мають у своєму розпорядженні докази того, що державні і приватні групи на території Росії, а також Венесуели в рамках масштабної кампанії використовували Twitter, Facebook та інші соціальні мережі і сайти, щоб просувати сепаратистські ідеї і впливати на громадську думку напередодні референдуму про незалежність.

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Зокрема, глава МЗС Іспанії Альфонсо Дастіс вказав, що Мадрид виявив у соцмережах фейкові профілі, половина яких обслуговувалася з Росії, а 30 відсотків - з Венесуели. За його словами, ці акаунти були створені для поширення інформації, що перебільшувала переваги відділення Каталонії від Іспанії. Міністр закордонних справ заявив, що підняв цю тему в діалозі з Кремлем.

Глава іспанського оборонного відомства Марія Долорес де Коспедаль підкреслила, що групи, про які йде мова, намагаються домогтися нестабільності в Європі, і що завдання іспанців - надати розголосу цій інформації.

Присутній на зустрічі в Брюсселі генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зазначив, що, згідно з різними доповідями, Росія зробила спроби втручання у внутрішні політичні процеси в декількох країнах. Альянс звинувачує Москву в застосуванні стратегій інформаційної війни та дезінформації з метою розділити Захід і порушити його єдність у питанні економічних санкцій щодо Кремля.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня прес-секретар уряду Іспанії Іньїго Мендес де Віго та міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль завляли, що російські і венесуельські хакери втручаються в кризу в Каталонії.

"Уряд підтвердив той факт, що багато таких повідомлень і операції, які з'являлися через соціальні мережі, надходять з території Росії", - сказала міністр оборони Марія Долорес де Коспедаль.

Повідомлялося, що хакери з Росії і Венесуели публікують фальшиві або спотворені новини, пов'язані з Каталонією та Іспанією.