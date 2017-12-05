Серіал "Картковий будиночок" буде завершено без Кевіна Спейсі

Останній сезон популярного телесеріалу "Картковий будиночок" буде запущений у виробництво в 2018 році без участі Кевіна Спейсі.

Як передає Бі-Бі-Сі, відомий кіноактор, який недавно опинився в центрі секс-скандалу, вже знявся в кількох епізодах фінального шостого сезону телесеріалу фірми Netfliх. Але, як заявив глава фірми Тед Сарандос, в заключних епізодах сезону провідна роль відводиться акторці Робін Райт, яка грає дружину колишнього президента Френка Андервуда.

У книзі Майкла Доббса, на основі якої знімається телесеріал, Френк Андервуд помирає, тому з сюжетної точки зору зникнення персонажа не повинно стати проблемою.

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На початку листопада Netflix оголосила про розрив співпраці з Спейсі, якого звинуватили в сексуальних домаганнях.

Тоді ж з'ясувалося, що Netfliх відмовиться від зйомок біографічного фільму про Гора Відала, в якому Спейсі повинен був виконати головну роль.

У понеділок на прес-конференції Тед Сарандос оголосив, що зйомки телесеріалу будуть відновлені на початку наступного року, а знімальна група у складі 2 тисяч осіб буде збережена.

Фінальний сезон "Карткового будиночка" складатиметься з восьми епізодів. Сюжет поки не став надбанням гласності.

Як пише Бі-Бі-Сі, ходять також чутки, що Netfliх збирається почати зйомки нового телесеріалу, який став би продовженням або розвитком сюжетних ліній "Карткового будиночка", який вже приніс компанії багатомільйонний прибуток.

Netflix, як очікується, витратить в 2018 році 7-8 млрд доларів на виробництво нової кінопродукції. Сарандос оголосив, що компанія збирається збільшити фінансування виробництва мультиплікаційних та іноземних фільмів.

"Ми прагнемо уникнути перспективи перетворення в компанію, яка зайнята виробництвом єдиного, нехай і вигідного бренду, - сказав Тед Сарандос. - Ми збираємося працювати в декількох жанрах одночасно, а для цього потрібна відповідна стратегія".