"Картковий будиночок" без Спейсі: компанія Netflix припиняє співпрацю з актором

Компанія Netflix заявила, що припинить співпрацю із оскароносним Кевіном Спейсі на тлі сексуального скандалу навколо персони актора, пише The Guardian.

Зазначається, що компанія також відмовилась випускати серіал «Картковий будиночок», головного героя якого звинувачують у сексуальних домаганнях.

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Компанія шукає спосіб продовжити зйомки шоу без участі актора.

При цьому, за даними Variety, продюсери серіалу можуть прибрати з серіалу Френка Андервуда і в шостому сезоні зробити головною дійовою особою його дружину Клер Андервуд у виконанні Робін Райт. В даний час продюсери вивчають контракт Спейсі, щоб продумати подальші дії.

Як повідомляв УНІАН раніше, голлівудського актора Кевіна Спейсі звинуватили у сексуальних домаганнях дев’ять колег по серіалу «Картковий будиночок». Люди, які працювали із актором на знімальному майданчику розповіли, що Спейсі перетворив зйомки на «токсичну» роботу через шаблон сексуальних домагань. Колеги актора наголошують, що він вів себе як «хижак» та дозволяв собі грубі коментарі.