Країни ЄС не переноситимуть свої посольства до Єрусалиму - Могеріні

Країни Європейського союзу не мають наміру переводити свої посольства до Єрусалима попри те, що США визнали це місто столицею Ізраїлю, передає ЄвроПравда.

Читайте такожУ ЄС заявили про готовність сприяти перезапуску мирного процесу на Близькому СходіПро це заявила високий представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні на прес-конференції з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху у Брюсселі.

"Я знаю, що прем'єр-міністр Ізраїлю кілька разів згадував, що очікує, що інші наслідуватимуть рішення Дональда Трампа про переміщення посольства до Єрусалиму. Він може зберігати свої очікування щодо інших країн, оскільки з боку держав-членів Європейського союзу цього кроку не буде", - сказала Могеріні.

Вона зазначила, що під час двогодинної зустрічі з міністрами закордонних справ ЄС йшлося про те, що міцний мир між ізраїльтянами та палестинцями залишається пріоритетом для ЄС.

"Я маю сказати, що прем'єр-міністр Нетаньяху зрозумів, я думаю, що в цьому є повна єдність ЄС: єдине реалістичне рішення конфлікту між Ізраїлем та Палестиною базується на існуванні двох держав, з Єрусалимом як столицею як держави Ізраїль, так і держави Палестина", - додала Могеріні.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня президент США Дональд Трамп попри застереження світової спільноти ухвалив рішення визнати Єрусалим столицею Ізраїлю.

Ізраїль вважає місто Єрусалим своєю неподільною столицею.

Палестинці прагнуть зробити східну частину Єрусалима майбутньою столицею власної держави.