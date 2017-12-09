Протести в Ізраїлі: у зіткненнях постраждало більше тисячі осіб

У результаті зіткнень в ході протестів в Ізраїлі за добу загинули двоє палестинців, понад тисяча арабів постраждали, повідомляє Новое время з посиланням на заяву міністерство охорони здоров'я Палестини.

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До кінця минулої доби загальне число потерпілих, у тому числі отруєних газом у ході зіткнень палестинців з поліцейськими, перевищило 1,1 тисячі осіб. Переважна більшість з них - в містах Західного берега річки Йордан.

"У секторі Газа загинули двоє учасників протестних акцій - 54-річний Махер Ата-Алла і Махмуд аль-Масрі, якому було 30 років. Обидва були вбиті пострілами з вогнепальної зброї", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, під час зіткнень палестинців із ізраїльською армією в секторі Газа, на Західному березі річки Йордан і в східній частині Єрусалиму постраждали 767 осіб.

Нагадаємо, що 7 грудня в секторі Газа і на Західному березі Йордану почалися акції протесту проти визнання Єрусалиму президентом США Дональдом Трампом столицею Ізраїлю.

6 грудня президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю. Він доручив Державному департаменту почати підготовку до переведення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалиму.