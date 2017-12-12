У Пентагоні не вірять заяві Путіна про виведення російських військ з Сирії

У Міністерстві оборони США скептично налаштовані щодо заяв президента Росії Володимира Путіна про виведення російських військ з Сирії, передає радіо Свобода.

Читайте такожПутін визнав, що не всі російські військові покинуть СиріюПрес-секретар Пентагону, полковник армії США Роб Меннінг сказав, що заяви Росії часто «не відповідають» фактичному скороченню військ.

У Міноборони США нагадали, що Путін і раніше вже видавав подібні накази. У березні 2016 року він наказав почати «виведення основної частини військового контингенту» з Сирії, але після того ознак виведення не було.

Президент Росії Володимир Путін під час свого візиту до Сирії 11 грудня наказав російським військовим почати виведення «значної частини» сил з розореної війною крахни Близького Сходу.

Путін, який зустрівся на базі з президентом Сирії Башаром Асадом, сказав, що російські та сирійські війська «розгромили найбільшу збройну міжнародну терористичну групу». Жодних конкретних термінів про виведення російських військ з Сирії Путін не назвав.

Перший публічний візит Путіна в Сирію під час війни стався через п’ять днів після того, як він заявив про чергове висунення себе у президенти 18 березня.

Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Коаліція неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму президента Сирії Башара Асада, якого країни Заходу звинувачують в масових порушеннях прав людини.