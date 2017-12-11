Росія виводить із Сирії 23 літаки та військову поліцію

Росія виводить із Сирії 23 літаки, два вертольоти, військову поліцію, центр розмінування і госпіталь. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив командувач угруповання РФ в Сирії, генерал-полковник Сергій Суровікін.

«Отримав завдання і приступив до виведення військ у складі 25 літальних апаратів, з них 23 літаки різної модифікації, 2 вертольоти К-52, а також військового контингенту в складі загону військової поліції Російської Федерації, загону спеціального призначення, військово-польового госпіталю, загону центру розмінування», - сказав Суровікін.

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За його словами, склад угруповання військ і сил, що залишився, здатен надалі успішно виконувати поставлені завдання з тією ж ефективністю. Він заявив, що під час військової операції було звільнено понад 67 тисяч квадратних кілометрів території Сирії, більш як 1 тисячу населених пунктів, 78 нафтогазових полів, два родовища фосфатних руд.

«Виконано 6 тисяч 956 вильотів літаків і понад 7 тисяч вертольотовильотів. Знищено було більш як 32 тисячі бойовиків, 394 танки і понад 12 тисяч одиниць зброї і техніки», - сказав Суровікін.

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін прилетів на російську військову базу «Хмеймім» у Сирії та віддав наказ про виведення значної частини російського угруповання з цієї країни.