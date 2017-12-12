В адміністрації Трампа визнали, що Асада ніким замінити як мінімум до 2021 року - ЗМІ

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відмовитися від вимоги відставки сирійського лідера Башара Асада принаймні до 2021 року, коли в цій країні повинні пройти вибори глави держави. Про це повідомляє New Yorker з посиланням на чиновників у США та Європі, передає РБК.

Як зазначає New Yorker, виходячи з реалій сьогоднішнього дня, у Вашингтоні дійшли висновку, що зміна влади в Сирії можлива лише за підсумками виборів, проведених під егідою ООН. Однак, як визнають американські дипломати, ситуація у зруйнованій країні настільки важка, що проведення вільних виборів найближчим часом неможливо.

Читайте такожУ Пентагоні не вірять заяві Путіна про виведення російських військ з Сирії

Крім цього співрозмовники видання вказали, що знадобиться певний час для появи у країні нової опозиційної сили, якій буде довіряти населення.

У результаті в адміністрації Трампа порахували, що готові почекати до 2021 року, коли в Сирії мають відбутися наступні президентські вибори. При цьому у Вашингтоні не виключають, що Асад виграє їх і залишиться главою держави на багато років.

США вимагали відставки Асада з початку громадянської війни у Сирії, підтримуючи так звану помірковану опозицію. Однак супротивникам президента не вдалося здобути перемогу, а після наступу «Ісламської держави» і втручання в ситуацію Москви і Тегерана опозиційний союз розколовся на кілька ворогуючих між собою угрупувань.

У ході передвиборної кампанії Трамп говорив про намір знайти компроміс з Росією під час обговорення сирійського питання. Однак у квітні президент США звинуватив Асада у використанні хімічної зброї і наказав завдати удару по авіабазі, де базувалися літаки сирійської армії.

Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що Швейцарія розслідує військові злочини опального дядька президента Сирії Асада. Візити Ріфата аль-Асада у цю країну дали можливість заарештувати його. Він втік із Сирії в 1984 році після невдалої спроби скинути свого брата і проходить також в окремих французьких та іспанських справах про корупцію.