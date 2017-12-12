В адміністрації Трампа визнали, що Асада ніким замінити як мінімум до 2021 року - ЗМІ
Американські дипломати визнають, що ситуація у зруйнованій Сирії настільки важка, що проведення вільних виборів найближчим часом неможливо.
Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа готова відмовитися від вимоги відставки сирійського лідера Башара Асада принаймні до 2021 року, коли в цій країні повинні пройти вибори глави держави. Про це повідомляє New Yorker з посиланням на чиновників у США та Європі, передає РБК.
Як зазначає New Yorker, виходячи з реалій сьогоднішнього дня, у Вашингтоні дійшли висновку, що зміна влади в Сирії можлива лише за підсумками виборів, проведених під егідою ООН. Однак, як визнають американські дипломати, ситуація у зруйнованій країні настільки важка, що проведення вільних виборів найближчим часом неможливо.
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Крім цього співрозмовники видання вказали, що знадобиться певний час для появи у країні нової опозиційної сили, якій буде довіряти населення.
У результаті в адміністрації Трампа порахували, що готові почекати до 2021 року, коли в Сирії мають відбутися наступні президентські вибори. При цьому у Вашингтоні не виключають, що Асад виграє їх і залишиться главою держави на багато років.
США вимагали відставки Асада з початку громадянської війни у Сирії, підтримуючи так звану помірковану опозицію. Однак супротивникам президента не вдалося здобути перемогу, а після наступу «Ісламської держави» і втручання в ситуацію Москви і Тегерана опозиційний союз розколовся на кілька ворогуючих між собою угрупувань.
У ході передвиборної кампанії Трамп говорив про намір знайти компроміс з Росією під час обговорення сирійського питання. Однак у квітні президент США звинуватив Асада у використанні хімічної зброї і наказав завдати удару по авіабазі, де базувалися літаки сирійської армії.
Як повідомляв УНІАН, у вересні стало відомо, що Швейцарія розслідує військові злочини опального дядька президента Сирії Асада. Візити Ріфата аль-Асада у цю країну дали можливість заарештувати його. Він втік із Сирії в 1984 році після невдалої спроби скинути свого брата і проходить також в окремих французьких та іспанських справах про корупцію.